Аргументы Недели → Политика 13+

Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Gang / globallookpress.com

Китайская Народная Республика будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем», — процитирован политический деятель в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Также Си Цзиньпин отметил, что его стране необходимо модернизировать Вооруженные силы с целью защиты своего суверенитета и интересов национального развития.

Как сообщалось ранее, отечественный эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому назначение генерала Ли Шанфу руководителем китайского оборонного ведомства ориентировано на союз Пекина с Москвой против Вашингтона.