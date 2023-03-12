Политолог Марков: назначение Си Цзиньпином министром обороны Ли Шанфу ориентированно на союз Китая с Россией против США

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Председатель КНР Си Цзиньпин, Wang Ye / globallookpress.com

Назначение председателем КНР Си Цзиньпином министром обороны страны Ли Шанфу ориентированно на союз Пекина с Москвой против Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Си во время оформления власти был вынужден быть осторожным. Сейчас Си может проводить более смело ту политику, которую хочет. И вот начал с такого знакового назначения, ориентированного на союз с Россией против США», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале аналитика.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское оборонное ведомство возглавил генерал Ли Шанфу, находящийся под американскими санкциями, которые Вашингтон ввел за военное сотрудничество с Российской Федерацией.