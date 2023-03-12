Новым министром обороны Китая стал генерал Ли Шанфу, находящийся под санкциями США за военное сотрудничество с Россией

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Военный парад в Пекине, Liu Dawei / globallookpress.com

Оборонное ведомство Китайской Народной Республики возглавил генерал Ли Шанфу, находящийся под санкциями Соединенных Штатов, которые были введены за военное сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом информирует РИА Новости.

«Министром обороны Китая назначен генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под санкциями США за военное сотрудничество с Россией», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Вашингтон наложил рестрикции в отношении Ли Шанфу в связи с приобретением Пекином у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, что стена разногласий и взаимного раздражения между американской стороной и КНР будет расти и впредь.