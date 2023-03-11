Сенатор Пушков: стена разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем будет расти и впредь

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Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Стена разногласий и взаимного раздражения между Вашингтоном и Пекином будет расти и впредь. С соответствующим прогнозом выступил член российского Совета Федерации Алексей Пушков.

Отечественный сенатор отреагировал на новость о том, что Конгресс одобрил документ, обязывающий американскую администрацию рассекретить всю имеющуюся у нее информацию о генезисе коронавируса.

«Новый антикитайский законопроект в США, требующий признать ответственность за пандемию COVID-19, — еще один камень в непреодолимую стену разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Пушкова.

По словам парламентария, «эта стена будет расти и впредь».

Как сообщалось ранее в субботу, хозяин Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что пока не готов сказать, поставит ли он свою подпись под документом о рассекречивании сведений о происхождении коронавируса.