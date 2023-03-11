Байден заявил, что пока не готов сказать, подпишет ли он документ о рассекречивании разведкой США данных о происхождении COVID-19

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Президент США Джо Байден, Bonnie Cash - Pool via CNP / globallookpress.com

Хозяин Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что пока не готов сказать, поставит ли он свою подпись под документом о рассекречивании разведкой Соединенных Штатов сведений о происхождении коронавируса. Об этом информирует ТАСС.

«Джо Байден пока не готов сказать, подпишет ли он одобренный Конгрессом США законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении ковида», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Байден пошутил, что в прошлом его оперировали, чтобы убедиться в наличии у него головного мозга.