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Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Выступивший на предвыборном агитационном мероприятии президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, что в прошлом его оперировали, чтобы убедиться в наличии у него мозга. Об этом информирует ТАСС.

«Джо Байден пошутил, что в прошлом его оперировали, чтобы убедиться в наличии у него мозга», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

По словам хозяина Белого дома, медикам пришлось «пару раз срезать» у него макушку, чтобы посмотреть, есть ли у политика мозг.

События, о которых идет речь, произошли в 1988 году. Байдену тогда была успешно сделана операция в связи с аневризмой сосудов головного мозга.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Сеймур Херш высказал мнение, согласно которому подрыв действующим американским лидером газопроводов «Северный поток» продемонстрировал европейским государствам, что дела на поле боя на Украине идут не совсем идеально.