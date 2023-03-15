Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Администрация Байдена: Вашингтон не хочет превращения ситуации на Украине в конфликт между США и Россией

, 14:53

Администрация Байдена: Вашингтон не хочет превращения ситуации на Украине в конфликт между США и Россией
Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Американская сторона не хочет превращения ситуации на Украине в конфликт между Вашингтоном и Москвой. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: США», выступили в администрации президента Джо Байдена.

«Вашингтон не хочет превращения ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявили в Белом доме», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российско-американские отношения в настоящее время находятся в низшей точке.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram