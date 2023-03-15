Спикер Кремля Песков: отношения России и США находятся в низшей точке, однако Москва не отказывается от конструктивного диалога

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в настоящий момент находятся в низшей точке, однако Москва не отказывается от конструктивного диалога с Вашингтоном. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отношения РФ и США находятся в низшей точке, при этом Россия никогда не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля заявил, что президенту Владимиру Путину было доложено о падении американского дрона MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова.