Путин заявил, что ответ датских властей на просьбу РФ провести обследование «Северных потоков» был неопределенным

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Источник: Россия-1

место, где произошел инцидент на «Северных потоках», The Swedish Coast Guard / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ датских властей на просьбу российской стороны провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств был неопределенным.

Глава государства в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину отметил, что Россия "по-тихому, без шума" обратилась к властям Дании с просьбой о совместном проведении работы или формировании международной группы экспертов, которые могли бы транспарентно обследовать место взрыва. По словам президента России, эти эксперты могли бы попытаться обезвредить взрывное устройство, если бы оно было найдено.

Ответ датской стороны, однако, был неопределенным. Владимир Путин уточнил, что российской стороне лишь сообщили о необходимости ждать.