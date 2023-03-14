Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрыву на «Северных потоках»

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Источник: Россия-1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, говоря во вторник, 14 марта, о возможной причастности украинских активистов к диверсии на газопроводах "Северные потоки", выразил уверенность в том, что это "полная чушь".

Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину заявил, что взрыв подобного рода – столь мощный и на такой глубине – могли осуществить исключительно специалисты, которых поддерживала страна, располагающая определенными технологиями.

Ранее сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме к председателям Совбезу, ГА и генсеку организации заявил, что власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с Россией по ЧП на "Северных потоках".