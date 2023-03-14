Госдеп вызвал посла России в США Антонова после инцидента с американским беспилотником

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Источник: РИА "Новости"

посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в рамках брифинга вечером во вторник, 14 марта, заявил, что ведомство вызывает посла РФ Анатолия Антонова в связи с инцидентом с беспилотником.

Нед Прайс уточнил, что Анатолию Антонову донесут "резкое неудовлетворение" американской стороны из-за "непрофессионального перехвата".

Напомним, ранее сегодня в Минобороны РФ прокомментировали инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Уточняется, что утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет БПЛА в направлении российской границы.