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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил во вторник, 14 марта, что потери украинских войск в районе Артемовска только убитыми достигают десяти-одиннадцати тысяч человек в месяц.

Евгений Пригожин уточнил, что вышеуказанные данные предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

Основатель "Группы Вагнера" в рамках беседы с предствителями средств массовой информации ранее сегодня не стал оценивать потери Вооруженных сил Украины в военной технике, сославшись на секретность этих данных. Он, однако, опроверг сообщения о миллионах единиц оружия, которые якобы были обнаружены в шахтах Соледара и Артемовска.