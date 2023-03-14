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Пушилин заявил, что бои сейчас ведутся за каждый метр Артемовска

, 17:40 Источник: РИА "Новости"

Пушилин заявил, что бои сейчас ведутся за каждый метр Артемовска
врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин днем во вторник, 14 марта, заявил, что в настоящий момент бои ведутся буквально за каждый метр Артемовска.

Денис Пушилин обратил внимание на то, что киевский режим не считается с многочисленными потерями ВСУ в районе Артемовска. По его словам, власти Украины своими приказами "перемалывают" своих же военнослужащих.

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки, в ходе которого было принято решение продолжать оборону расположенного на территории Донбасса города Артемовск.

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