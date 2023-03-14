Офис президента Украины: Зеленский провел заседание ставки, решено продолжать оборонять Бахмут

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Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский провел заседание ставки, принято решение продолжать оборону расположенного на территории Донбасса города Бахмута (российское название — Артемовск). Об этом, как пишет Telegram-канал РИА Новости, проинформировали в офисе главы бывшей советской республики.

«В офисе Зеленского сообщили, что он провел заседание ставки, решено продолжать удерживать Артемовск», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, губернатор Флориды Рон Десантис отметил, что вовлеченность Вашингтона в нынешний конфликт вокруг Украины не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.