Губернатор Флориды Десантис: вовлеченность Вашингтона в конфликт вокруг Украины не отвечает национальным интересам США

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Губернатор Флориды Рон Десантис, Paul Hennessy / globallookpress.com

Вовлеченность Вашингтона в текущий конфликт вокруг Украины не отвечает национальным американским интересам. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил губернатор Флориды Рон Десантис.

«Вовлеченность США в конфликт вокруг Украины не отвечает национальным интересам страны, считает губернатор Флориды Рон Десантис», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что Десантис планирует баллотироваться на должность главы Белого дома на выборах, которые состоятся в 2024 году. Социологические опросы свидетельствуют о том, что политик может стать основным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может поставить киевской стороне самолеты МиГ-29 в течение ближайших 4-6 недель.