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Президент Путин: Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос»

, 16:29

Президент Путин: Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос»
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация в течение восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако Москву обманывали, «водили за нос». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Владимир Путин.

«Россия 8 лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, "водили за нос"», — приведено высказывание Путина в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Также глава государства отметил, что РФ борется на Украине за русский мир.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание ставки, где было принято решение продолжать оборону расположенного на территории Донбасса города Бахмута.

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