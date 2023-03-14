Владимир Путин заявил, что все нынешние проблемы начались после развала СССР

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Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания днем во вторник, 14 марта, заявил, что все нынешние проблемы начались после развала Союза Советских Социалистических Республик.

Владимир Путин уточнил, что мироустройство было создано после Второй Мировой войны странами-победительницами, прежде всего, речь идет о Соединенных Штатах Америки и Советском Союзе.

Напомним, французский историк Эммануэль Тодд, который в 1976 году предсказал скорый развал Советского Союза, заявил, что Запад, спровоцировавший конфликт на Украине, недооценил силы России, поэтому теперь НАТО находится в опасности.