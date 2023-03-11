Французский историк Тодд, предсказавший развал СССР, заявил, что у РФ есть все шансы остановить НАТО

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Источник: РИА Новости

Эммануэль Тодд. Фото: скриншот видео.

Запад, спровоцировавший конфликт в Украине, недооценил силы РФ, поэтому теперь НАТО находится в опасности. Такую точку зрения высказал французский историк Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший скорый развал Советского Союза.

«У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаба всей проблемы», — заявил ученый в субботу в эфире YouTube-канала издания Le Figaro. (Цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, Запад, провоцируя конфликт, а в последующем, оказывая санкционное давление на РФ, имел целю ослабление России.

«Случилось обратное, и мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить», — подчеркнул он, добавив, что у стран НАТО в настоящее время недостает мощностей, чтобы поставлять боеприпасы для ВСУ в необходимом объеме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса 6 млрд долларов для поддержки Украины в 2024 году.