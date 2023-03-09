Байден запросит у Конгресса 6 млрд долларов на поддержку Украины в 2024 году

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Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса 6 млрд долларов на поддержку Украины, союзников по Североатлантическому альянсу и «иных стран-партнеров» Соединенных Штатов в Европе. Это следует из проекта бюджета на 2024 год, который опубликован в четверг.

В документе также идет речь о выделении 753 миллионов долларов с целью «противодействия влиянию России в Украине». Еще 400 млн долларов будет запрошено в фонд «сдерживания Китая».

37,7 млрд долларов предусмотрены в проекте бюджета на поддержание потенциала ядерного сдерживания США, а еще 23,8 млрд - на модернизацию атомного комплекса.