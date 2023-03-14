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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 170 военнослужащих на двух направлениях: Купянском и Красно-Лиманском. Об этом сообщают в министерстве обороны России.

Отмечается, что подразделения войск были поражены в направлении населенных пунктов Синьковка и Кисловка, которые находятся в Харьковской области.

Также огнем артиллерии поражение военные нанесли в районах двух населенных пунктов: Ямполовка в ДНР и Невское в ЛНР.

Ранее издание Daily Mail публиковало информацию о том, что на территории Артемовска уже не осталось безопасных выездов, что говорит о скором окружении данного города.