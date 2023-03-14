Daily Mail: из Артемовска не осталось безопасных выездов, это сигнализирует о скором, почти неизбежном окружении города силами РФ

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Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Из расположенного на территории Донбасса города Артемовска не осталось безопасных выездов, это сигнализирует о скором, почти неизбежном окружении данного населенного пункта силами Российской Федерации. На это, как отмечает Telegram-канал «RT на русском», указал британский таблоид Daily Mail.

«Из Артемовска (Бахмута) не осталось безопасных выездов, что сигнализирует о скором, почти неизбежном окружении города, пишет Daily Mail», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что без учета киевской стороной ситуации де-факто и новых реалий мирный путь урегулирования на Украине появиться не может.