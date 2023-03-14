Спикер Кремля Песков: без учета Киевом ситуации де-факто и новых реалий мирный путь урегулирования на Украине появиться не может

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Без учета киевской стороной ситуации де-факто и новых реалий мирный путь урегулирования на Украине появиться не может. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Без учета Украиной ситуации де-факто и новых реалий мирный путь урегулирования появиться не может», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля указал на то, что продление соглашения по вывозу зерна с украинской территории является жестом доброй воли со стороны Москвы.