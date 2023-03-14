82-летняя Нэнси Пелоси заявила, что 80-летний президент США Байден может идти на второй срок, поскольку он моложе ее

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Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Rod Lamkey - Cnp / globallookpress.com

Бывший спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, которой в настоящий момент 82 года, заявила, что 80-летний американский президент Джо Байден может идти на второй срок, поскольку он моложе ее. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Он абсолютно великолепный лидер. Он моложе меня, поэтому я не знаю, в чем проблема», — процитирована Пелоси в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, Байден заверил, что субмарины, которые Вашингтон передаст Канберре в рамках AUKUS, не будут нести ядерное оружие. При этом, по словам главы Белого дома, подлодки оснастят атомными силовыми установками.