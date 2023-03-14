Байден: подлодки, которые США передадут Австралии в рамках AUKUS, не будут нести ядерное оружие

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Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Субмарины, которые Вашингтон передаст Канберре в рамках AUKUS, не будут нести ядерное оружие. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступил американский президент Джо Байден.

«Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, заверил Байден», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Байден обвинил в крахе двух кредитно-финансовых организаций — Silicon Valley Bank и Signature Bank — администрацию Дональда Трампа, своего предшественника на посту главы Белого дома.