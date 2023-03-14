Глава МИД Сербии Дачич заявил, что призыв министра экономики к антироссийским санкциям является его личным мнением

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич, фото: MFA Russia Press Service/globallookpress.com

Председатель правительства и министр иностранных дел Сербии, глава Социалистической партии Ивица Дачич, сообщил, что призыв присоединиться к западным санкциям против России – это личная позиция министра экономики Раде Басты.

«Социалисты четко поддерживают позицию Совета нацбезопасности, утвержденную еще в прошлом году, которая гласит, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не поддерживает введение санкций в отношении РФ», - процитировала Дачича его партия.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста сообщил в социальных сетях, что Белград должен присоединиться к антироссийской санкционной политике Европейского союза.