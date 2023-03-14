Премьер Санна Марин: Финляндия должна быть готова к дискуссии о поставках истребителей Украине

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин, IMAGO/photonews.at/Georges Schne / globallookpress.com

Финляндия должна быть готова к дискуссии по поводу поставок истребителей киевской стороне. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступила Санна Марин, руководитель финского правительства.

«Финляндия должна быть готова к дискуссии о передаче истребителей Украине, заявила премьер-министр страны Санна Марин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, отечественный политический аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому украинский лидер Владимир Зеленский, обороняя Бахмут, выигрывает время для подготовки киевских сил к генеральному контрнаступлению весной-летом.