Политолог Марков: Зеленский, обороняя Бахмут, выигрывает время для подготовки ВСУ к генеральному контрнаступлению весной-летом

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Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский, обороняя расположенный на территории Донбасса город Бахмут (российское название — Артемовск), выигрывает время для подготовки Вооруженных сил Украины к генеральному контрнаступлению весной-летом. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Зеленский, бросая военные ресурсы в Бахмут, решает несколько задач», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале аналитика.

По словам Маркова, украинский лидер, обороняя город, в частности, «выигрывает время для мобилизации, обучения и вооружения новой крупной группировки войск для генерального контрнаступления весной-летом».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя российского дипломатического ведомства Александр Грушко заявил о продлении сделки по вывозу зерна с Украины.