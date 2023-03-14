Замглавы МИД России Грушко: сделка по вывозу зерна с Украины продлена, подтвержден ее пакетный характер

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Источник: Telegram-канал ТАСС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Соглашение по вывозу зерна с украинской территории продлено, подтвержден его пакетный характер. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

«Зерновая сделка продлена, подтвержден ее пакетный характер», — процитирован Грушко в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по сделке выполнялись, также отметил замглавы МИД.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар выразил уверенность в продлении соглашения после 18 марта.