Трамп: мы должны поддержать смену власти в США, а не в России

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Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Julia Nikhinson - CNP /Med / globallookpress.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, стоит ли США поддержать смену власти в России, заявил, что гораздо важнее заняться сменой «режима» в самих Соединённых Штатах.

«Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак», - сказал Трамп. Его слова опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что лимиты поддержки Украины будут зависеть от его встречи с Путиным.