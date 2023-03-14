Дональд Трамп сообщил, что лимиты поддержки Украины будут зависеть от его встречи с Путиным

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бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентской гонке, его встреча с лидером России Владимиром Путиным станет условием для определения лимитов на помощь Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Трамп проинформировал, что лимиты поддержки Украины будут «в значительной мере зависеть» от его встречи с Путиным и подчеркнул, что «Европа должна платить».

Также, бывший американский лидер отметил, что конфликт на Украине является национальным интересом Европы, но не США, а санкции против России неэффективны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.