Экс-президент США Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну

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Источник: Свободная Пресса

Julia Nikhinson / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Айова заявил, что он является единственным кандидатом на пост президента страны, который способен предотвратить начало третьей мировой войны.

Согласно словам политика, которые приводит интернет-издание «Свободная Пресса», действующее американское правительство приведет мир к катастрофе, потому что не умеет правильно вести переговоры и посылать нужные сигналы.

Трамп также добавил, что администрация Белого дома не знает, что делает. Он уточнил, что руководство страны действует жестко, когда надо мягко, и мягко, когда надо жестко.