Политолог Марков: военная стратегия России сейчас состоит в том, чтобы ждать большого наступления ВСУ и разгромить противника

Аргументы Недели → Политика 13+

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Военная стратегия Российской Федерации в настоящий момент заключается в том, чтобы ждать большого наступления Вооруженных сил Украины и разгромить противника. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Военная стратегия России по факту сейчас состоит в том, чтобы не наступать на Украине, а ждать большого наступления ВСУ и постараться разгромить его, а потом решать, выходить на перемирие или начать наступление», — говорится в публикации, которую разместил аналитик.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер дипломатического ведомства США Нед Прайс отметил, что Вашингтон рассчитывает, что китайская сторона использует свое влияние на Москву для прекращения СВО.