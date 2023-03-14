Спикер Госдепа Прайс: администрация США рассчитывает, что Китай использует свое влияние на Россию для прекращения СВО на Украине

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Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что Пекин использует свое влияние на Москву для прекращения ее специальной военной операции (СВО) на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Нед Прайс, спикер американского внешнеполитического ведомства.

«Администрация США рассчитывает на то, что Китай использует свое влияние на Россию с целью прекращения специальной военной операции, Вашингтон также рассчитывает на контакты между лидерами КНР и Украины, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации издания The Washington Post, в Киеве не верят в свое «контрнаступление» из-за больших потерь опытных бойцов и ухудшения качества украинской армии в течение года.