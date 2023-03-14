РИА Новости: сделку по вывозу зерна с Украины могут продлить на текущих условиях при отсутствии форс-мажора, вероятно, на 60 дней

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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Пшеничное поле, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Соглашение по вывозу зерна с украинской территории могут продлить на текущих условиях при отсутствии форс-мажора, вероятно, на 60 дней. Соответствующую информацию некоторое время назад распространило РИА Новости.

«Зерновую сделку могут продлить на текущих условиях при отсутствии форс-мажора, переговоры о сроках идут, возможно, на 60 дней, рассказал РИА Новости источник», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, руководитель турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в беседе со СМИ выразил уверенность в продлении соглашения после 18 марта.