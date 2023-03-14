Умирающий от рака экс-президент США Картер попросил Байдена прочитать надгробную речь на его похоронах

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Президент США Джимми Картер в 1980 году, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Умирающий от онкологического заболевания бывший американский президент Джимми Картер попросил действующего главу Белого дома Джо Байдена прочитать надгробную речь на его похоронах. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости: США».

«Экс-президент США Картер попросил Байдена прочитать надгробную речь на его похоронах», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Картеру в настоящий момент 98 лет. В 2015 году у него диагностировали рак. В прошлом месяце мужчину перевели в хоспис.

Как сообщалось ранее сегодня, Байден заверил, что субмарины, которые Вашингтон передаст Канберре в рамках AUKUS, не будут нести ядерное оружие.