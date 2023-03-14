Захарова: с введением Сербией антироссийских санкций давление США на Белград лишь усилится

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официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Сербия, присоединившись к санкциям против России, не избавится от давления США, оно будет только усиливаться.

«С введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», - написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что Россия всегда уважала Сербию и её народ, в отличие от США.

Ранее Захарова назвала странной позицию министра экономики Сербии, предложившего ввести санкции против РФ из-за давления со стороны США.