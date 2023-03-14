Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Захарова: с введением Сербией антироссийских санкций давление США на Белград лишь усилится

, 09:52

Захарова: с введением Сербией антироссийских санкций давление США на Белград лишь усилится
официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Сербия, присоединившись к санкциям против России, не избавится от давления США, оно будет только усиливаться.

«С введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», - написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что Россия всегда уважала Сербию и её народ, в отличие от США.

Ранее Захарова назвала странной позицию министра экономики Сербии, предложившего ввести санкции против РФ из-за давления со стороны США.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество