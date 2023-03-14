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Пентагон: США не видит угрозы в пусках ракет со стороны КНДР

, 06:18 Источник: Свободная Пресса

Пентагон: США не видит угрозы в пусках ракет со стороны КНДР
US Joint Staff / globallookpress.com

Испытательные пуски ракет со стороны Северной Кореи не угрожают безопасности Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.

Согласно полученной информации, которую передает интернет-издание «Свободная Пресса», американское командование пришло к заключению, что инцидент с пусками ракет не несет непосредственной угрозы территории США или союзникам страны.

При этом в Пентагоне заявили, что запуски КНДР крылатых ракет подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных программ по разработке оружия массового поражения.

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Общество

Фармаколог Кондрахин: фармацевтом нужно привести к законодательной норме

Люди стали проще относиться к лекарствам, самостоятельно назначая себе препараты и не читая инструкций по их применению. Поэтому существует необходимость привести фармацевтом к определенной законодательной норме. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт Андрей Кондрахин.