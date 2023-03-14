Пентагон: США не видит угрозы в пусках ракет со стороны КНДР

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Источник: Свободная Пресса

US Joint Staff / globallookpress.com

Испытательные пуски ракет со стороны Северной Кореи не угрожают безопасности Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.

Согласно полученной информации, которую передает интернет-издание «Свободная Пресса», американское командование пришло к заключению, что инцидент с пусками ракет не несет непосредственной угрозы территории США или союзникам страны.

При этом в Пентагоне заявили, что запуски КНДР крылатых ракет подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных программ по разработке оружия массового поражения.