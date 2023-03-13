Уполномоченная бундестага Хегль заявила, что в вооруженных силах ФРГ «не хватает всего»

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Источник: РИА "Новости"

Ева Хегль, Michael Kappeler/dpa

Уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль в понедельник, 13 марта, заявила, что в вооруженных силах ФРГ в настоящий момент "не хватает всего", что затрудняет несение службы.

Ева Хегль уточнила, что, в частности, в бундесвере фиксируется недостаток экипировки, радиооборудования и приборов ночного видения, что препятствует теоретическому и практическому обучению солдат. Кроме того, по ее словам, необходимо привести в порядок казармы.

Уполномоченный парламента ФРГ по вопросам обороны призвала правительство страны принять срочные меры и улучшить обеспечение ВС.