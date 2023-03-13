Две женщины погибли при обстреле Волновахи со стороны ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

При обстреле города Волноваха в ДНР со стороны украинских войск погибли две женщины. Соответствующую информацию предоставил сотрудникам СМИ днем в понедельник, 13 марта, следователь СК РФ.

Согласно последним данным, сегодня город Волноваха был атакован ВСУ, предположительно, из РСЗО HIMARS. Жертвами обстрела стали две женщины, а четырнадцатилетняя девочка получила ранение.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что украинские ракеты попали в здание супермаркета "Первый Республиканский", который находится в частном секторе. Рядом с ним сейчас видна большая воронка.