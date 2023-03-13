В Киево-Печерскую лавру 13 марта без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой

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Источник: РИА "Новости"

Киево-Печерская лавра, Michael Kudryavtsev/Russian Look

Митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры с проверкой прибыла комиссия – без предупреждения и документов.

Ранее Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической УПЦ до 29 марта текущего года покинуть принадлежащие ему здания.

Варсонофий сообщил, что сегодня на территории Ближних пещер он встретил комиссию из заповедника. Митрополит вместе с владыкой Павлом записал обращение о нарушении юридических процедур, а также призвал верующих усиленно молиться и стоять за общую святыню, которую незаконно хотят забрать у монахов.