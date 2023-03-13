Ynet: В Берлине пройдут массовые протесты во время визита премьер-министра Израиля Нетаньяху

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Источник: РИА Новости

Тысячи израильтян, проживающих в Германии, готовятся выйти на протестные демонстрации во время официального визита в Берлин премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на организаторов акции.



Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 16 марта проведет встречу с премьер-министром Израиля, по сообщениям СМИ, политики обсудят двусторонние вопросы, одной из обсуждаемых тем станет позиция Германии по Ирану, а также закупки у Израиля системы ПРО Arrow.



Портал Ynet цитируя одного из лидеров израильского протестного движения пишет о том, что «в Берлине запланированы многотысячные демонстрации» в этот день.



С января волна массовых протестов проходит в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах Израиля, они направлены против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху. В случае ее одобрения и принятие законопроекта будет ограничены полномочия Верховного суда, правительство получит контроль над процедурой назначения судей.



