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Ynet: В Берлине пройдут массовые протесты во время визита премьер-министра Израиля Нетаньяху

, 17:02 Источник: РИА Новости

Тысячи израильтян, проживающих в Германии, готовятся выйти на протестные демонстрации во время официального визита в Берлин премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на организаторов акции.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 16 марта проведет встречу с премьер-министром Израиля, по сообщениям СМИ, политики обсудят двусторонние вопросы, одной из обсуждаемых тем станет позиция Германии по Ирану, а также закупки у Израиля системы ПРО Arrow.

Портал Ynet цитируя одного из лидеров израильского протестного движения пишет о том, что «в Берлине запланированы многотысячные демонстрации» в этот день.
 
С января волна массовых протестов проходит в Иерусалиме, Тель-Авиве  и других городах  Израиля, они направлены против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху. В случае ее одобрения и принятие законопроекта будет ограничены полномочия Верховного суда, правительство получит контроль над процедурой назначения судей.

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