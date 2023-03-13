Песков назвал нелепым курьезом предложение Зеленского рассмотреть переименование России в Московию

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нелепым курьезом предложение президента Владимира Зеленского рассмотреть переименование России в украинском языке в Московию. Об этом информирует РИА Новости.

«Предложение Зеленского о переименовании России в Московию относится к нелепым курьезам, Россия — великая держава и останется Россией, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава Киево-Печерской лавры Павел, реагируя на требование руководства Украины покинуть территорию монастыря, сделал заявление о том, что апокалипсис начинается с бывшей советской республики.