Правительство Британии: государство будет адаптировать подход к Китаю

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В заявлении, опубликованном на сайте Британскго правительства, прозвучало, что в новую стратегию обороны Британии включены новые меры в сфере экономики и технологий - в связи с усилением влияния Китая.

В названном документе растущая мощь Китая характеризуется как эпохальный вызов, вызывающий нарастающую озабоченность руководства Британии. Как стало ясно из текста заявления, данное европейское государство всё сильнее с каждым днем беспокоит военная, дипломатическая и финансовая деятельность коммунистической партии КНР. Обновленная стратегия Британии, по словам британского премьера Риши Сунака, предусматривает необходимость адаптировать подход к Китаю, основываясь на национальных интересах и согласуя действия с союзниками.

Нарасатет тревога западных политиков и в связи с укреплением разностороннего сотрудничества Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует прибыть в Москву в ближайшее время.