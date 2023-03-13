Рейтер: в планах Тайваня - подготовка вооружения к блокаде со стороны Пекина

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По данным агентства Рейтер, Тайвань в текущем году планирует сконцентрировать внимание на подготовке техники и вооружения к возможной полной блокаде Тайваньского пролива со стороны Пекина. Информацию об этом предоставило зарубежному агентству Минобороны Тайваня.

Согласно заявлению Минобороны Тайваня, в 2023 году предусмеотрено включение в военные расходы пополнение ракетных и артиллерийских резервов - в том числе ракет Stinger и HIMARS, а также запчастей для истребителей F-16 производства США.

В отчете Министерства обороны Тайваня утверждалось, что «Пекин переходит от обучения к боевой подготовке». Оценивая потенциальную угрозы со стороны Китая, представители тайваньского военного руководства заявили, что китайские военнослужащие проводят совместные операции с целью недопущения в регион иностранных сил.

Ранее лидер китая Си Цзиньпин выступил с речью о недопущении внешнего вмешательства в тайваньский вопрос и намерения пресечекать инстранную поддержку тайваньскому сепаратизму.