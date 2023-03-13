Си Цзиньпин: КНР будет решительно выступать против сепаратистской деятельности и вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня

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Председатель КНР Си Цзиньпин, Ju Peng / globallookpress.com

Пекин будет решительно выступать против сепаратистской деятельности и вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.

«Китай будет выступать решительно против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня и сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость острова», — процитирован политик в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

КНР считает Тайвань своей территорией. Как сообщалось ранее сегодня, Си Цзиньпин указал на то, что Пекин будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с островом.