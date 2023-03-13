Патрушев: Украине взрыв «Северных потоков» был ни к чему

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Источник: АиФ

Согласно мнению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Киев ничего не приобрел от уничтожения газопровода. В своем интервью журналистам АиФ Николай Патрушев заявил, что Украина не в том положении, чтобы такого рода действия могли быть ей выгодны.

По словам Патрушева, поскольку киевский режим «стоит с протянутой рукой в Берлине», надеясь на увеличение военной и другой помощи. В свою очередь, Германия понимает, что уничтожение «Северных потоков», вне сомнений, ведёт к краху немецкой экономики. Теми же, кого всегда однозначно не устраивало экономическое союзничество Германии и России, были и остаются именно Вашингтон и Лондон, отметил Патрушев. Он выразил убеждение, что современную Германию сложно назвать независимым государством хотя бы потому, что США сохраняют в Германии 35-тысячный воинский контингент.

По словам секретаря российского Совбеза, США вынуждают Германию придерживаться той версии расследования, которая выгодна Вашингтону.

Ранее газета New York Times сообщала о данных разведки, согласно которым виновниками взрывов на трубопроводах является якобы некая проукраинская группировка, которая может и не иметь связи с украинскими властями. Данная версия вызвала острую критику многих аналитиков.