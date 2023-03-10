Рябков: Россия не даст спустить на тормозах ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит США и их западноевропейских союзникам саботировать запуск независимого международного расследования ситуации с подрывом «Северных потоков».

Как отметил дипломат, в настоящее время западные политики взяли курс на то, чтобы «замять» эту диверсию. Однако Москва «не даст спустить на тормозах» эту ситуацию. Россия будет регулярно настаивать на проведении объективного независимого международного расследования.

Ранее американская разведка представила обществу версию подрыва, согласно которой преступное действие произвела «некая украинская группировка».