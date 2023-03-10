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Аргументы Недели → Политика 13+

Рябков: Россия не даст спустить на тормозах ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»

, 14:13

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит США и их западноевропейских союзникам саботировать запуск независимого международного расследования ситуации с подрывом «Северных потоков».

Как отметил дипломат, в настоящее время западные политики взяли курс на то, чтобы «замять» эту диверсию. Однако Москва «не даст спустить на тормозах» эту ситуацию. Россия будет регулярно настаивать на проведении объективного независимого международного расследования.

Ранее американская разведка представила обществу версию подрыва, согласно которой преступное действие произвела «некая украинская группировка».

 

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Общество

Красный диплом по переобуванию. Карьерный взлет Анны Яловой с пивного дна на вершину петербургской культуры

В середине февраля вице-губернатор Борис Пиотровский утвердил директором Центрального выставочного зала «Манеж» Анну Ялову. Назначение вызвало резонансный скандал, так как чиновница состоит в родстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, одним из ключевых организаторов вооруженного переворота в Киеве в 2014 году, который спонсирует неонацистские группировки. Попечительский совет «Манежа» против кандидатуры Яловой выступать не стал, что предсказуемо – руководит им отец вице-губернатора Михаил Пиотровский.

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