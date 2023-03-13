Экс-депутат Рады Кива о возможном скором визите Си Цзиньпина в Москву: «Страшный сон Байдена становиться явью»

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Председатель КНР Си Цзиньпин, Xie Huanchi / globallookpress.com

Бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива, комментируя информацию о возможном скором визите председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву, отметил, что «страшный сон Байдена становиться явью». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Кивы.

Некоторое время назад агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин на следующей неделе планирует посетить столицу Российской Федерации. Согласно данным источников агентства, китайский лидер намерен провести встречу с президентом Владимиром Путиным.

«Страшный сон Байдена становиться явью», — отреагировал на эти сведения Илья Кива.