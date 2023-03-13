Зюганов: отчет Правительства РФ запланирован на 23 марта в Госдуме

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит в Госдуме с ежегодным отчётом по итогам работы правительственного аппарата 23 марта.

Данная информация поступила от рукрводителя КПРФ Геннадия Зюганова на заседании круглого стола по вопросам законодательного обеспечения топливно-энергетического комплекса РФ. Время начала отчетного выступления уточняется.