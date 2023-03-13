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Аргументы Недели → Политика 13+

Зюганов: отчет Правительства РФ запланирован на 23 марта в Госдуме

, 11:01

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит в Госдуме с ежегодным отчётом по итогам работы правительственного аппарата 23 марта.
 
Данная информация поступила от рукрводителя КПРФ Геннадия Зюганова на заседании круглого стола по вопросам законодательного обеспечения топливно-энергетического комплекса РФ. Время начала отчетного выступления уточняется.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин завлял, что окончательно дата отчета правительства определится на следующей неделе, в качестве вероятных дат указывались 22 и 23 марта.

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