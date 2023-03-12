Володин: премьер Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства России за 2022 год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian State Duma Press Service / globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства Российской Федерации за 2022 год. На это указал спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.

«22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Володина.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Володин, реагируя на отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии, выразил мнение, согласно которому руководство закавказской республики подчинилось не воле народа, а Вашингтону.